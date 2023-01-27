交流站：回想两座大众化剧场

今年是国家剧场揭幕后60周年。这座剧场是当年政府与人民出钱出力兴建的，于1963年8月8日举办东南亚文化节时揭幕。1986年，当局基于建筑物某部分欠妥而宣布拆除。从此“国家剧场”这个美丽的名字走进了历史。

国家剧场承载着老一辈的许多回忆，是国人难忘的一座文化地标。在20余年岁月中，国内外的不少大型演出曾在这个舞台举办，建国总理李光耀的国庆群众大会也常在这里举行。剧场前有月牙形喷泉，许多人都喜爱在那儿拍照留念。我在1968年参加校际合唱团登台演唱，在那里所拍摄的合唱团照片，还保留在旧相片薄里。

重建国家剧场的呼声微弱，在今时今日也是一项艰难的文化工作。我国在2002年已有一座“世界级的艺术殿堂”——滨海艺术中心。所谓一分钱，一分货，租用这座艺术中心的演出，收费都不便宜，不是一般民间艺术团体能够“享用”的；目前平民化的剧场，应该就只剩下牛车水人民剧场了。

牛车水人民剧场对比国家剧场，知名度小了很多。牛车水人民剧场是1967年开始筹建，1969正式定名。过去50余年，管委会主办海外艺术团表演超过90场，其中大部分是戏曲团体的演出；民间艺术团体与会馆主办各类大型舞台表演不胜枚举。

1972年，英女王伊丽莎白二世到访新加坡，建国总理李光耀和多位内阁部长当时曾陪伴英女王到人民剧场观赏地方戏曲。这座剧场是早年当地基层组织发起及广大人民出钱出力兴建而成。2017年1月，人民协会接管后不久进行大翻新，内外焕然一新。

牛车水人民剧场是真正属于人民的剧场。它位于市区热闹地带，交通方便，总共有943个座位，不算太大（国家剧场共有3420个座位，可另外添加40张贵宾席），租金比滨海艺术中心便宜多了，这是它占优势的地方。

这几年，它的年度租用次数的确不够理想。我想主要原因之一是欠缺有力宣传。一些国人甚至不知道有牛车水人民剧场的存在，也有人不知这座平民剧场位于何处。旅游宣传手册鲜少提及这座剧场，确实令人惋惜。希望牛车水人民剧场还有机会再显昔日辉煌，继续推广传统文化。