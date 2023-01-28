交流站：和新移民一起照顾家园

刘立

读了1月25日新移民孙敏敏写的《河东河西30载——在新加坡的30年》，我想起工作时的新移民同事。他也是在1993年建屋发展局去中国选拔人才时，前来参与建筑团队，共同建设新加坡。在2003年建屋局将建筑团队外包后，他虽继续留在建屋局，但被分配到分局参与照顾组屋居民的工作。

从建屋子到管理屋子，而且又是外国人，工作对他而言蛮困难。2003年时，我是资深的组屋“保姆”，他跟着我学习管理和服务组屋居民。有一天，我们在处理一宗承包商给居民装修屋子造成麻烦的事件时，该名承包商听到他的口音，就问他：“您是打哪儿来的？”同事说：“我是哪儿来的不重要，重要的是我现在代表建屋局。”

新移民同事在我们这一行，起步艰难，本地的组屋居民，哪里肯让新移民官员来追讨房贷欠款，谈冷气机漏水得找人尽快修理，说楼下邻居的天花板漏水，要他们分担修理的费用。除了不太愿意接纳新移民官员，有些还会百般刁难，搞到他疲于奔命，心力交瘁。我能帮的，就是把我原先打理的组屋交由他接手管理，他碰到问题时，就由我出面协助，凭着居民对我的认识，化解了一些僵持的问题。我经常鼓励他慢慢来，现在是艰难时期，渡过困难的现阶段，一切就会好起来。

我的著作《新加坡组屋故事》里有一篇《唐老师》，就是讲述1993年从中国引进新加坡，一起建设新加坡、打理新加坡的新移民事迹。我把所看到的写进书里，让国人了解新移民是怎样融入我们的社会，和我们共同照顾新加坡这个家园。