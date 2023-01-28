交流站：癸卯兔年二三事

暌违两年，今年终于可以与亲朋好友贺年，心中充满感恩！过年有二三事在心头，想与大家分享看法。

首先，牛车水除夕不放烟花，而是挂起了长长的56串鞭炮迎接兔年。大年初一，友人发来视频，主办方在安全措施完善的万达街停车场燃放高3公尺的鞭炮，让人体验过年的滋味。犹记得多年前，庆祝牛车水亮灯仪式时，也放过一次鞭炮。我突发奇想，如果我们居住的社区，每逢过年也可以在安全的情况下，燃放炮竹闹新春，就更完美了。

多年前，政府为了保障国人的财产和人身安全，禁止新春燃放炮竹，从此过年就少了喧闹声，让佳节显得冷清了些。如果政府可以通过市镇理事会妥善规划，让社区也有燃放炮竹的庆祝仪式，就能让更多居民参与。这次牛车水选用露天停车场，围上栏杆，民众聚拢观看，不失为一个好办法。希望到了明年龙年呈祥时，政府可以选择一些市镇为放鞭炮的试点，让新加坡年轻一代也有在新年放鞭炮的体验。

其次，往年逛年货市场，都会看到市镇会竖立财神爷的塑像，这是一种民间的信仰，愿财神爷在新的一年给国家和人们带来繁荣和富足。这些年来，政府和国人一起拼搏，尤其在冠病疫情期间，全国上下不畏艰辛，砥砺前行，才让我们成功与冠病共存。每当读报，看到政府官员风尘仆仆出访各国，达成许多合作协议时，我对国家的前途和人民的幸福更是充满希望。其实，新加坡的财神爷就是我们自己的辛勤耕耘。

最后，今年我家恢复团拜，也积极走访亲戚朋友家贺年。其中一位独居在一所四房式组屋的友人，一对儿女都不在身边，因为女儿远嫁美国发展事业，儿子在吉隆坡做生意，没打算回国发展。我问她为何不把房间出租，她说，由于组屋是在女儿名下，无法获得当局批准。

我不知道建屋发展局是基于什么原因，不让老太太出租房间。其实，独居老人出租房间好处很多。首先，若生病或发生状况，有人同住可以相互照应。再来，出租房间也会有一笔额外的收入，经济能够独立。如此一石二鸟，不知有关当局可否考虑放宽限制呢？