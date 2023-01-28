《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

南大新春展板Lunar被改成Chinese

希望他们一定要尊重新加坡是一个多元种族的社会。【Jane Tang】

从小到大在新加坡我们混用“Lunar New Year”“Chinese New Year”都没问题。有自信就不会一点小事就放大来看。【Wu Zheren】

咖啡店业者观察是否涨租起茶水价

咖啡店的咖啡茶水价格最近已经上调了不少！再加价可能导致低下层及乐龄人士更没用餐去处的选择。【SK Yee】

食客也在观察，是否须要开始买“三合一”咖啡在家里喝算了。【Jackson Tan】

德国宣布向乌克兰提供豹2型坦克

还是希望这场战争早日停火。别把战争当游戏！牺牲无辜平民百姓。【Michelle Tan】

乌克兰人民要的是和平。【默星】

中国边境重 开访新旅客增四倍

每个国民都有这样的心态：开放了，就想出国旅游。【Chan Kam Mooi】

难得来到这里，却连续下了四天的雨，旅游景点因下雨又去不成，前几天商场又因过年很多商店也休息了，好像有点扫兴。【Melissa Chia】

洛杉矶枪击案 至少九人死亡

美国自身安全都存在好大问题，还要保护其他国家的安全！信得过吗？【Rong Chen】

祈愿不幸遇难者早日安息。【Jessie Lai】