交流站：沈望傅曾买瓷救难

我国科技奇才沈望傅先生悄悄地走了，在人们不觉察的时候，他走得低调、走得静谧，他给了这个社会巨大的成功与震撼，给了人们高级享受，但他走前却没有惊扰到任何人。

时至今日，还是不断有人写文章、发贴子纪念他，细说他的科技创新奇迹、他的巨额财富，还有他给新加坡带来的享誉全球的荣耀，他发明的声霸产品也使新加坡“声霸”世界。但至今有一件关于沈先生的事迹，一直在我的记忆深处，虽然过去了20多年，还无法忘怀。

我是1990年代初来到新加坡，那时每到农历岁暮，便有很多商贩从中国带来大批瓷器在新加坡销售，他们看准了过年这个销售良机，知道新加坡华人都喜欢瓷器，特别是景德镇生产的，所以来新加坡销售的瓷器绝大多数都冠名“景德镇瓷器”。那时每到过年，来新加坡销售的瓷器几乎达到了泛滥成灾的程度。这样的戏码年年上演，新加坡人也学得越来越精，知道了辨别，类似的“魔法”就不再灵了。

有一年一名商贩带来大量瓷器，根本无法销售，眼看着这些瓷器就要“烂掉”了，商人欲哭无泪，一筹莫展。新闻报道这件事后，沈先生来到这个摊位，看到的情景正如所报道的。他很同情商贩，当场把全部的瓷器买下来，帮助商贩解决了问题。沈先生不是要这些瓷器，纯粹是为了帮助这名素不相识的商贩脱离困境，最后把瓷器免费送给了人。

我当时看到新闻报道后，才知道新加坡有一位名叫沈望傅的人，他不但是成功的企业家，更是慈善家，救人于苦难之中。这件事一改我当初只知道新加坡是一个可以赚钱的地方的肤浅认知。

虽然我不记得确切发生在哪一年，但记得报道说沈先生从个人腰包里拿出10几万元给了那名商贩。我在社交网站查不到这则报道，但这是一件千真万确的事。沈先生的善举我记忆犹新，特别是这些年来从事文化旅游行业，只要在适当的场合，我就会给客人讲沈先生的故事，特别是他的善举，讲解华人移民的故事，讲解华人文化，分享新加坡社会的点点滴滴，拉近我和客人的距离，让游客对新加坡有更深的认识，更全面的了解。

新加坡既不是文化沙漠，也不是铜臭满地，新加坡是一个充满着温情、同情同理心的社会。感谢沈先生，你虽然走了，但你的精神还在，你的故事还继续流传着。