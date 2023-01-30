交流站：四代同堂的新春团聚

大年初一，兄弟姐妹扶老携幼到二哥家向高龄92的老妈拜年。疫情的关系，阔别三年再次全家团聚，每个人的心情自然很兴奋，尤其是老妈。我相信她这三年来最期待的就是这一天。

四代同堂，我的小孙女快五岁了，一时要面对这么多陌生的亲戚，自然会不知所措。好在她生性好动健谈，我们得一一介绍眼前的太嫲、大婶婆、二叔公、小婶婆、二姑婆、三姑爷、四姑婆和五姑爷等等，全部30多人。除了一些常见面的亲戚外，她不可能会全部记得。

我们的建国一代与立国一代，几乎每个家庭都兄弟姐妹众多。不过，我们10个兄弟姐妹在当时也都响应政府号召，生育两个就够了，有些甚至只生一个。接下来的年轻人更绝，不只都响往迟婚，更多结婚多年还不想生育，真的令我们这些祖辈临老还在盼抱孙。到了我的小孙女这一代，与她同辈分的就只有她的表哥一个人。她有10多个堂叔、表姑和表舅，很多已到了适婚之龄，却没有结婚的消息；一些虽然已结婚多年，可是还没有喜事相告，真的令我们这些长辈担忧。

我希望年轻人早点结婚，早点生儿育女，关于这件老生常谈的事，政府已推出了很多政策，现在“球”在年轻人的脚下。我们这些老一辈还有其他亲戚，每逢红白事，只要一通电话就能告知全部人。可是我们下来的两代人，可以想象以后他们的亲戚将会寥寥可数。

每年的农历新年是我们兄弟姐妹相聚的好日子，这也只有在人丁兴旺的情况下团聚才够热闹有气氛，才像是真正的过年。农历新年是我们华人最重要的传统节日，我很期盼这样的团聚能够代代相传。