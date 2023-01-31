交流站：年轻人应学好华文

1980年代，中文系毕业的我开始当起教师，分到班主任的职务，13岁至14岁不爱学华文的学生，竟然嫌弃华文老师当班主任，担心我英文不好，做不了学校分发下来的行政工作。结果我班精明能干的班长，校长早上一宣布什么事项，级任还没进课室，她已经打理好一切。几个月之后，我获选最佳班主任。多年以后，这位班长领了教学奖学金，成为出色的教育工作者，让我这个华文老师感到自豪。

1990年代，朋友在某初级学院教华文，她的一名华文B课程的学生，从小就讨厌华文，老说学了没用，因为本地的工作语言是英文。在新加坡的教育制度下，他是华人就必须学华文，结果无奈选择难度较低的华文B课程。可做梦也没想到，20年后的今天，竟然听说他在美国教华文，而且还生活得不错。这也让朋友感到很欣慰，华文B课程的学生能领美国的薪水教华文。

千禧年，同事的女儿到美国公干，后来美国公司派她到上海负责业务，每个月五位数高薪不在话下。她受器重的最大原因是掌握双语，不只英文好，华文也很棒。提起这女儿，老同事笑逐颜开地称道：还好她华文不错，不然怎应付得了上海的日常与工作。

无巧不成书，我家小儿子数年前也到美国华尔街公干。他说纽约华文好的人其实不少，因为那里有好多中国大陆人与台湾人，但能同时掌握双语的人却不多。美国世界级跨国企业要聘用的是双语都很强的人，因为他们要同中国做生意。可惜的是：我们的双语教育推行了这么多年，华文却还不到位。这主要因为我们的学生不知道世界有多大，不知道中国经济的实力有多强。

翻查谷歌，《财富》世界500强企业在中国的营业总收入经已超过美国。新加坡这个小红点，在服务行业里，凭借双语的优势应该还是可以分得一杯羹。但不学好华文华语，以后恐怕很难分到了。新加坡的年轻人不学华文，请三思。