交流站：会对违例停车者采取行动

答复

谨答复《联合早报·交流站》于12月30日刊登的黄文喜读者投函《残障人士停车位被占用》：

我们感谢黄先生的反馈，并已对违例停车事件做了调查。

调查发现，在使用“一联通”（OneService）应用举报永升路（Yung Sheng Road）第180座组屋的事件时，黄先生选择了错误的停车场位置。黄先生选择的是永升路路边供电单车停放的TJ1K停车场，而违例停车事件则发生在TJ35停车场。因此，当执法人员巡视TJ1K停车场时，并没有发现任何违例停放的车辆，并通过“一联通”应用通知黄先生，他的反馈已得到解决，因为并未发现任何车辆在该停车场违例停放。

我们会继续密切监察永升路的停车情况，且会毫不犹豫地对违例停车的驾驶者，包括黄先生所举报的车辆的驾驶者，采取行动。过去三个月，我们已向在该停车场非法停车的驾驶者发出29张罚单。

在残障者停车位非法停车的驾驶者将被罚款200元。屡犯者将面临更高的罚款。我们也会对这类驾驶者采取更严厉的行动，包括拖走或锁住车辆，并采取法律行动。

我们促请驾驶者为他人着想，不要把车停在组屋区的残障者停车位，以便需要额外空间的残障者可以安全上下车。

（作者是建屋发展局区域总经理（西区）何书毅）