交流站：重新检讨公路电子收费制

冠病疫情暴发快三年了。当时，政府陆续推出各种措施，包括暂停公路电子收费闸门。想想也合理，闸门控制交通流量，既然当时多数人都在家上班，路上车辆也少了。

政府大力推广冠病疫苗注射，今年6月开始，员工陆续回到公司上班，路上的车辆又开始多了。起初许多路段的闸门还没恢复收费。我进出市区却发现道路并不拥堵。以往是认为闸门收费减少车流量，看来闸门收不收费并不直接影响市区的交通。我们是否可以重新检讨，不必再依赖闸门管控交通。或许能利用人工智能更好掌控路况，控制交通灯的运作，改善交通。

我国面积小，各高速公路的出入口距离不是很远，一般公路交通灯多，所以在繁忙时间难免拥堵，但都还可接受。有的路段的公路电子收费也让人费解。东海岸公园大道（ECP）往市区方向，收费闸门设在滨海快速公路（MCE）往裕廊方向入口的不远处；在加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）出市区方向，在出口处也有个闸门，但过了这两个闸门继续往市区，在金沙附近还有一个闸门。为什么闸门不能直接设在MCE入口处？为什么KPE出口须要收费？这难免让人觉得，闸门对交通流量管控没多大帮助，纯粹只为收两次费用。这么多年来，闸门收费节节上升，也不知对交通舒缓有多大帮助。驾车者与其绕远路花更长的时间，都选择过闸门付费了事。

疫情造成失业，战争造成物价汽油高涨，国民收入受影响，薪水停滞不升。我国的拥车者负担已经很重，也不能随意放弃车辆，毕竟还有贷款要还。如果政府可以重新检讨实施多年的公路电子收费制度，为因生活需要而拥车的国人减轻一些费用，这方面的节省肯定可以促进国人在其他领域的消费，同样也会增加政府的税收。

交通部在公共交通发展上的努力有目共睹。今年经济前景依然不明朗，希望交通部能够通过别的策略，舒缓交通拥挤问题。