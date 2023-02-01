交流站：从“担忧不够钱退休”谈起

最近的一项调查显示，更多国人担忧不够钱退休，从前年的37%增至去年的42%。所谓“人无远虑必有近忧”，很多国人会为长远思考，懂得从长计议总是好的。调查也显示，中高收入者的担忧从24%猛增至42%，他们可能担心退休后的生活水平下降，自己很难适应。令人欣喜的数字是，低收入者的担忧从50%降至47%，这表明不少人即使每天粗茶淡饭，也能心满意足。2023年的“担忧数字”会怎样呢？在通货膨胀、经济展望不佳等因素的影响下，为“钱不够用”而忧心忡忡者会否有增无减？

常听人说，金钱不是万能的，但没钱却万万不能。身无分文确实活不下去。俗话说“有钱能使鬼推磨”，而下一句也许是“没钱要怎么生活”。因钱不够用而烦恼的人比比皆是，但也别忘了人生短促，应尽量避免自寻烦恼，切莫让生命在苦楚中度过，不妨做些心理调适，在黄连树下弹琴又何妨？

开源节流和量入为出是妥善处理金钱的不二法门。开源可能并不容易，节流却是自己不难管控的生活方式。“花钱如用水”毫无困难，例如购物刷卡轻而易举，多刷几次可能没想到已过度消费。即使没有信用卡，出外逛街若一时冲动或经不起物质的诱惑，就很可能想买就买，有些东西在买回家后或许觉得不实用，那不是花冤枉钱吗？而且，这还可能制造更多垃圾。

成语“欲壑难填”提醒人们欲望是无穷无尽的，“知足常乐”的意思是容易满足就经常快乐，但这并非不知进取，而是妥善照顾荷包的举措。

退休后的日子是黄金岁月，有足够的积蓄应付衣食住行的开销，平时注重养生保健，不被病魔缠身，逍遥自在地安享晚年，就是幸福。研究报告显示，不少国人在人生最后10年的生活素质明显下降，主要是身体状况欠佳，各种病痛接踵而来，医药费成为生活重担，严重者生活不能自理，那就更苦不堪言。

不够钱退休是人们经常面对的人生大课题，确保晚年身体好也不容忽视。年轻力壮时免疫力较强，即使在饮食起居方面不注意，可能也没感觉不妥，但时光飞逝，在进入中老年才发觉身体“不听话”，经常有“大麻烦”，就后悔莫及了。