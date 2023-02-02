交流站：“居者有其屋”计划惠及所有国人

殖民地时代，绝大多数国人都住在非法搭建、杂乱无章、环境卫生条件奇差无比的甘榜亚答屋或锌板屋，好多人挤在一起，容易传播疾病。有鉴于此，殖民地政府为了解决屋荒问题，改善人民的生活环境，便在1927年正式成立改良信托局，随后在中峇鲁兴建本地首批公共住屋，也就是政府组屋。之后，转由在1960年设立的建屋发展局负责兴建公共住屋。

为了让每一个国人头顶都有一片瓦，不至流浪街头居无定所，能安心工作，政府于1964年推出了“居者有其屋”计划，让国人能够拥有自己的房产，奠定政府组屋发展的长远基础和目标。

许多国人一开始都不习惯过组屋的生活，因为住组屋开销大也缺少甘榜温情。但是，为了国家的发展，甘榜纷纷让路，不习惯住组屋也得慢慢习惯。政府还在马林百列填海扩地，兴建多座组屋。由于靠近海边，有些人担心门框铁窗会生锈，不敢申请。我们于1975年住进了马林百列的三房式组屋。10多年后，我们才提升购买淡滨尼单层式执行共管公寓。

现代年轻人多数因为没经历吃苦的年代，都过惯安逸的生活，凡事没有顾虑太多，一组织家庭就想住进私人公寓。其实，住公寓负担很重，他们应该先申请组屋。住组屋有政府的津贴，比市场价格的私人公寓便宜许多。想组织家庭的年轻人，最理想的是申请四房式组屋，如果日后有两个孩子也无须搬迁，等收入增加了才考虑购买更大型的房产，这才是长远之策。

如今有七成以上的国人是住在组屋，拥有自己的房子。组屋是国人的一笔资产，年纪大了就可以通过“大屋换小屋”，或申请老人公寓，或把组屋剩余契约抵押给建屋局，换成生活费度过晚年的生活。

早期，单身者不可以购买组屋，除非与父母联名申请。由于时代变迁，不少国人迟婚或不婚，“居者有其屋”计划必须与时并进。今天，凡是35岁或以上的新加坡公民，可以从转售组屋市场购买组屋。

我们的政治领导人不时强调，组屋应当是人人负担得起的房产。今天，住在租赁组屋的民众，也可以借助各项公共住屋计划和津贴购屋，圆了拥屋梦。

组屋是给符合条件的国人住的，倘若国人把组屋空置不住，把它当着是一项短期投资从中获利，就违背了“居者有其屋”计划，必须强制收回。