交流站：希望看到更多新生儿

沈文凤

这些年来，我国的生育率逐年偏低，这对于人口老龄化的社会是一种压力。因为社会上出现青黄不接的现象，年轻人太少，老年人越来越多，可能造成人力资源不足的问题。

生育率低将会直接影响我国的经济发展，这是不争的事实。当然为了解决这方面的问题，可以直接引进外来人才，不过相信这也不是长远之计。毕竟本地人形成本地特色和本土文化色彩，而且我国社会的发展，也不宜过度依赖外来人才。

社会上有不少人不想组织家庭和结婚生子。这群人为数不少，而且有上升的趋势。我们应该鼓励年轻人，到了适婚年龄时，应该成家立业，结婚生子，组织幸福美满的家庭。单身生活虽然自由自在，可是这并不是健全的家庭模式。

很多年轻夫妇不想生育，有些人宁愿饲养宠物。有人说，生养孩子需要很多精力、很多时间、很多金钱，好像有点吃力不讨好。所以很多人结婚后决定不生育，过着自由自在的享乐主义生活。这种想法应该改变。

虽然抚养孩子不容易，可是这是一种长期投资，可能不会立刻看到收获，但年老后就有所依靠。父母亲的责任就是照顾和抚养孩子长大成人，让自己的生命得以延续下去。

社会上若缺少年轻人，各种工作岗位就会出现劳动人口老龄化的现象，这是不健康的。鼓励国人多生育，才能改变不利社会发展的趋势。我们应该从小就灌输孩子正确的家庭观念，让他们明白什么是幸福的家庭。这对于促进人口增长有帮助。

人口不足是国家长远发展的缺陷之一。这个缺口不断扩大，会为国家的经济带来很大的压力。希望通过政府即将推出的更多鼓励生育的措施，年轻的夫妇会愿意生育，在将来的日子里，能够看到更多新生儿，听到我国生育率上升的好消息。