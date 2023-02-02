交流站：逐步增加幼儿园名额

答复

谨答复《联合早报·交流站》于1月27日刊登的林日豪读者投函《增建幼儿与托管中心》：

我们感谢林先生的投函。

我们赞同提供方便和可负担的优质幼儿园，为育有幼童的家庭带来所需的支持。幼儿培育署已经将全日制幼儿园的名额，从2017年的15万个增加到目前的超过20万个，并会继续和主要业者合作，在接下来两年再增加2万2000个名额。

幼培署也和市区重建局以及建屋发展局等单位合作，在育有幼童的家庭较集中的地区兴建幼儿园，例如新住宅区和有新预购组屋项目的成熟住宅区。幼儿园的兴建会配合新组屋的落成，以方便居民在迁入后能够申请幼儿园。最明显的例子是榜鹅和盛港等新镇，那里的托儿所和幼儿园的名额，已经从2017年的1万6000个，几乎翻倍增加到目前的3万1000个。

虽然托儿所和幼儿园在全国范围内仍有剩余名额，但我们理解林先生的担忧，因为有些地区的需求较紧张，尤其是针对托婴服务与游戏班的年龄层。幼培署正与主要业者密切合作，在这些需求较高的地区扩充营运，以便在未来几个月内新落成的幼儿园内，增加名额来接纳更多婴儿与幼童。

幼培署也在和幼儿园以及建屋局探讨，通过现有幼儿园的扩建增加名额，但这取决于空间的大小。幼培署也在推进在社区场所和空置国有土地发展大型幼儿园的工作，以服务整个市镇的更多家庭。这些家庭虽然须要到较远的地方，但是幼童却能得益于这些较大幼儿园的设施与户外学习空间。

尽管幼培署不断地增加幼儿园名额，我们还是须要在家长的方便要求，空间限制和住宅区内的其他需求之间取得平衡。为此，我们呼吁家长扩大幼儿园的选择范围，考虑其他邻里社区、办公地点附近或靠近祖父母住家的幼儿园。

社会及家庭发展部

政策与发展司司长

廖雪文