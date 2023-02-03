交流站：移动式自由人生

台湾海洋生物博物馆入口处有一个非常大的鲸鱼雕塑水池。雕塑展示了鲸鱼在大海自由自在游弋的姿态。鲸鱼体积大，若无辽阔的大池，难以充分凸显它那“没有约束”与“解放”的形体姿态。这仿佛也在传达鲸鱼向往与追求安闲、解放和没有约束的生活方式。时下一些年轻人，也渴望和追求这样的生活方式。

我在1970年代退伍后，就有一股冲劲想过类似的生活。在那个年代最接近这种生活方式的就是做个背包客，以最经济的方式游访最多的国家，参与最多的活动丰富阅历。过程中，背包客会通过写作或景点介绍讲座，或把有经济价值的影像卖给照片图库，来换取收入维持背包生活。在那个年代，自由自在，没有束缚的生活是要付出相当高代价的。

读了《早报周刊》的专题《游走浪漫与现实》后，察觉到“死守江山”的工作态度已成过去式。时下许多人以自我为重心，工作须符合自己的需求，否则就拉倒。许多年轻人本着不想做长工的想法，以及对自由与解放的追求，选择一种以旅游和工作结合的生活方式，通过零工经济平台来找工作，《早报周刊》称之为“数码游牧民族”。

当今的数码化科技，让人们可以远程办公，且得益于加速光纤网络，解决了沟通速度的问题；硬件方面如平板电脑、智能手机等都有高性能处理器，携带方便，可在任何国家、任何地方办公。

这一切都为这种生活方式带来新的气息与活力，特别是社交媒体应用的普及化，为移动式的工作提供了可行的基础条件。这些都是我们过去没有经历过的，未来是否会成为一种生活与办公模式，值得关注。

新加坡虽小，但国民有远见、智慧与勇气把发展舞台扩展到世界各地。我们可以像鲸鱼景观雕塑的那几头鲸鱼一样，自由自在，没有束缚地游弋，享受移动人生，关键是我们准备好了吗？