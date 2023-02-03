交流站：改正领红包不良风气

今年不时在网络上看到一些和新年红包有关的贴子。根据本地理财平台Seedly整理出的红包行情，国人今年包给孩子、孙子以及兄弟姐妹的红包为58元至288元；包给堂亲、表亲或是甥侄则是10元至28元。

在脸书上看到另一则贴子，标题是《新加坡人有多节俭？新年红包只有10元新币，真的如此吗？》

这叫我不禁想起一位老人家发的牢骚。老人家每当农历新年来临前总显得忧心忡忡。好奇地问她为什么？她说：“我很怕过年。每年大年初一会有一大帮亲戚带着小孩来拜年。他们只带着两个橘子就来拜年讨红包，可是我有很多事情得做。我得准备饮料和零食招待，我一个老人家实在没力气去买这么多东西。还要去取钱，找红包袋包红包给小孩。那些小孩当着我的面拆红包，我也不好意思包得太少。可我没有收入，哪来这么多钱又买吃的喝的，还要包红包?”

这名老人家不懂英文又抗拒电子交易，甚至连自动提款机也不会用。无论是买东西或取钱，都得亲自搭巴士到实体店。这些一般人用手指划一划手机就轻易完成的事，对她来说却是苦差。而且，连有工作有收入的人都感觉到通货膨胀的压力，更何况是这些没有收入的退休人士。

希望国人带着孩子向年迈或没有工作的长辈拜年时，也记得包个红包给他们高兴高兴。孩子收到红包时，不应该马上拆开查看金额是否符合心目中的“红包市场价位”，要知道这些额外花费或许是长辈省吃俭用才挤出来的一笔钱。