《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

沈望傅曾买瓷救难

沈先生这件善举发生在20年前，记得当年中国瓷器商是在中华总商会开展，但生意惨淡，血本无归，好心的沈先生出手全买下，报章报道后很多好心人也帮忙把瓷器买走，过后沈先生把卖得的款项捐赠给芽笼的一所养老院！【Michelle Sai】

智慧奇才又有慈怀爱心，带给新加坡荣耀，恩泽他人，不可多得，少有的好人。现在只能缅怀他的高尚情操，优良作为。【Rebecca Tan】

“居者有其屋”计划惠及所有国人

如果把组屋当作投资工具，就违背了“居者有其屋”的目标。【Lucy Chung】

组屋供应不足的主因，说是有人买了房不住而用于出租。但资料显示全国总人口是550万，而公民有355万，若减去小孩和未达到申请组屋资格者，以2021年的数据来看，组屋数量是足够的。问题出在哪里呢？【Poh CK】

纽顿熟食中心重开价格普遍上涨

跟其他小贩中心没什么不一样，所卖的食物也不是很特别，也不是特别好吃，最重要的是价钱比其他小贩中心还贵。【Chun Kum Cheong】

同样是小贩中心，同样的食物，价格却可以相差1元至2元。【Thomas Olongwang】

巨人超市和宏茂超市已接受邻里购物券

购物券不夠用，应该每个月都有。【Peter Lin】

购物劵已经用完了怎么办？等下次吧！【Alan Pan CL】

53名南小学生出现呼吸道感染症状

你觉得可以不戴口罩吗？检测不到，不代表不会生病。【Jasmine Lim】

病毒一天不除，口罩一天不除。【丽华丽】

40年纸扎店后继无人年底结业

现在这行业要走入历史了。【郑金生】

我姨丈全家也是制造大香的，新加坡土地有限，都被赶迁。几十年前，姨丈全家就停业，兄弟各自找工作。【Jinying Martin】