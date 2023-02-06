交流站：终身学习是成人教育关键

精深技能发展局支持培训，应该联合成人教育机构，深化与企业的合作，才能确保培训的内容符合市场需求和发展方向。不过成人教育的成败关键，是成人终身学习的心态；有正面思维和正确的心态，才能事半功倍。

学习应是生活的常态，曾几何时，学院毕业后进入职场，人们就开始疏于学习，一切安于现状，不思进取，这或许是社会快速发展的常态，只看眼前的利益，为一纸文凭而学习。知识和学术的学习只是最基本的，更多时候，人与人之间的经验交流分享，才是人生感悟和成长最真实的一面。

在农业时代，知识都是从父母传承下来，后来跟随知名长者或某行业的师父学习，这就是师徒终身学习的开始。一代传一代，把知识、技能和经验传承下来，再由后辈创新发扬光大。

教育是现代社会的产物，教育制度把人们分类成不同学术等级，类似在每个人身上贴了一个标签，有些人从此被标签框住，被学历困住。有些人因为觉得不是读书的料，就以此为借口，不求上进。终身学习不只是为了工作和一份薪酬，不会因为学习了而使工作变得更忙碌。我们应该把学习新事物当成挑战，在学习过程中获得乐趣和长智慧。

社会发展日新月异，科技创新一日千里，或许因为发展太快，一些人跟不上就放弃了。他们不敢面对现实，逃避学习新事物，选择停留在原地不求进取，以各种借口拒绝学习。

所谓活到老学到老，哪怕博士研究生也只能精通于他的学术论文的领域，不是什么事都懂。我们要把终生学习融入生活，把学习当成一种习惯。

回想小时候对万物的好奇心，一发现有趣的事物就追根究底。我们应该重拾那种学习动力，一切从新开始学，不要只是为考试而学习，不要只是为了升级而学习，要为生活而学习，把终身学习变成一种生活态度，那么明天才会更好。