交流站：艺理会致力推广传统艺术

答复

谨答复《联合早报·交流站》于2月1日刊登的陈文慧读者投函《望艺理会推广戏曲课程》：

我们非常感谢陈女士在投函中分享她对推广华族戏曲课程的看法。

对于传统艺术通过本地各大种族根深蒂固的文化和艺术体现，在加强我国的集体身份认同上扮演着至关重要的角色，这一点我们十分认同。国家艺术理事会以各种方式支持传统艺术的发展，例如才艺拓展津贴（Capability Development Grant）所提供的资助，鼓励传统艺术从业者进行全方位的个人培训与专业发展。

艺理会对经营传统艺术业务的艺术机构的支持，让该行业从提高华族戏曲水平的教育与培训课程中受益。例如，新加坡传统艺术中心与北京的中国戏曲学院一年两次联合举办戏曲研修班，以及定期举办提高歌仔戏从业者表演和艺术技巧的培训课程。

艺理会也与史丹福艺术中心密切合作，鼎力支持传统艺术从业者驻地计划（Traditional Arts Residency）和传统艺术活动概述等各项发展计划。例如，艺理会于2021年举办的星洲大戏展览（Chinese Opera Roving Exhibition），鼓励参观者通过沉浸式体验，了解新加坡华族街头戏曲或大戏（wayang）的历史。从淡滨尼、兀兰及裕廊的区域图书馆，到淡滨尼天地和新加坡华族文化中心，展览采巡回方式，让全岛各地的公众都能参观。

过去五年，艺理会一直致力于发展反映我国独特的多元文化身份、朝气蓬勃的艺术场景，而支持传统艺术是这项工作的一部分。在我们共同制订我国艺术战略蓝图的下一个版本，即2023年至2027年“新加坡艺术拓展蓝图”（Our SG Arts Plan）时，这仍将是艺理会的重点领域。

我们期待与更多具有专业知识的机构和专业人士合作，推动艺术的宣传和卓越发展，共同提升我国的传统艺术创作。

（作者是国家艺术理事会司长（表演艺术拓展）林娟娟）