交流站：小心假“老友”骗术

诈骗案日益猖獗，新闻媒体也大力报道，不时提醒公众，所以看到以＋65起头的来电号码，大多数的人都会有所警惕，或尽量屏蔽，不想惹祸上身！

今年1月17日上午约10时，这类诈骗电话正好响起，让人心生疑虑。第一次铃响我果断按掉，第二次的铃声很快又响。这回我接了，抱着好奇心，不知又有什么新花样？电话一接通，对方很快回应：“你是×××”，语气笃定。好家伙，竟然正确无误说出我的英文名字。我回说请问哪位？对方回答：“我换了电话，你怎么忘记我了？”我知道接着他会叫我猜。我不想猜，因为无论给任何答案，都一定是对的。这无疑给他开了道方便之门。我不理会，立即把电话挂了。

首先，我的朋友很少叫我的英文全名；其次，若是官方来电，说了我的名字，对方不会要人猜自己是谁。我再次屏蔽了这个电话号码。此外，也曾接听由“留言系统”念出的电话，手法不一样，但目的都是诈骗，别按就是！

还有来自国外的电话，说是中介，愿提供优厚待遇，有兴趣可点击链接或联系对方。最近更离谱的是，收到自称陆路交通管理局的短信，通知你的车辆因非法停放，有罚单必须尽快查看并还清罚款，还附上链接。我出入只靠公交，地铁和巴士都有，就是不会开车。可是对开车人士而言，确实可能触犯了非法停车的条例，但是千万别慌，先查清楚以免落入不法之徒的圈套！

近年以招聘广告为幌子的诈骗和钓鱼案例也不少。诈骗陷阱无处不在，反诈骗中心已更密切关注此事。如今有了“加查报”（ACT）框架，算是多一层防护，总之自己要用心思判断，对不确定的事不妨先咨询家人朋友。