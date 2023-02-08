交流站：纪念好友沈望傅

今年是我开始研发由电脑控制电子琴自动演奏的第50周年，却接到声霸卡之父沈望傅去世的消息。我与他交往40年，非常惋惜！

我会想做电子琴，是因为在郭宝崑创办的表演艺术学院，看到“黄梨园组歌”的排练，兴起了做电子琴为这些歌曲伴奏的念头。过后我参加了南方艺术团音乐组，向伙伴介绍我的电子琴理想，后来有伙伴赞助，做了一台简单的电子琴去给团领导示范。那时人们对电子音乐很陌生，对这项新事物无法理解，没有给我支持与鼓励。

我并没有放弃由电脑控制电子琴的研究，1980年代我事业有成，开始买现成的电子琴来研究。后来我自己做了紫外线可擦除可编程只读记忆体（EPROM Programmer），能把音符写进去。后来碰到一些技术困难，幸好有人告诉我，学院的一位院友在珠光大厦搞电脑，我跟他分享了我的产品，他表示很赞赏，这就是我与沈望傅第一次结缘。

1988年我因为发明了“电话按钮输入文字”的传呼系统而获奖，并获得当时电信局的资助，在世界贸易中心展出。创新科技也参展，沈望傅见到我很高兴，拉我去看他的产品，并说“你要的东西出来了”，那就是CMS卡，即声霸卡的前身。

1995年我们在香港机场偶遇。下机后已是深夜，我就搭他的顺风车。我在车上告诉他，我正在找中国作曲家何占豪编写的本地歌曲交响乐谱，打算出一张光碟。他很感兴趣，后来他花钱把那张1970年代的黑胶唱片做成数码光碟，在表演艺术学院30周年纪念会上分发。这应该是他与恩师郭宝崑的第一次碰撞。

后来学院手风琴班的院友举行30周年聚会，我们又见面。会上我让手风琴班的一位歌手用我的伴奏演唱《红棉花开》，这是郭宝崑写词、周淑桂作曲的一首本地歌曲。沈望傅一面听一面喝水，显然被歌曲感动。我也很高兴，因为这是我第一次完成用电子音乐为本地歌曲伴奏的目标。过后的度假屋聚会我们都有见面，他很爱弹钢琴，能不看谱用键盘弹五个调伴奏，一直弹到天亮。2013年的聚会，他用钢琴为我伴奏，唱了首《天伦歌》。

后来我到中国学现代电脑技术，打算用现代技术制造无线智能电子琴来组织交响乐队。经过六年的时间，所有技术难题都解决了，正等待冠病疫情结束后大展拳脚，完成年轻时的梦想。

就在这时却传来噩耗，我失去了一位对音乐有共同爱好的朋友，也失去一位在我遇到瓶颈时能做出突破激发我的朋友。声霸卡的面世和普及，让电脑编曲成为现实。我用的编曲软件就是购买声霸卡时附送的，我用这个软件编写了200多首本地歌曲的伴奏。

本想大家老了后，可以在同样的度假屋促膝深谈到天亮，笑看电子琴交响乐队的梦想在新加坡起步，在新加坡成功，此生无憾。只可惜沈望傅太早“关机”，而电子琴交响乐尚未成功。