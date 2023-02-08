交流站：组屋租户噪音困扰

《联合早报·交流站》于1月21日刊登吴义民读者投函《噪音导致我看心理医生》，读后我和家人都很有感触，因为我们的遭遇几乎和他的一样。

我们居住在西部一间五房式组屋已有10余年。迁入不久后才发现楼上屋主将整间屋子租出去，租客来自不同国家。大约五年前，我家人的恶梦就开始了。当时的租客，除了制造噪音之外，卫生习惯和生活方式也给我们带来干扰。我们曾向建屋发展局反馈，但情况并没有什么改善。

这家人搬走后，又来了一群客工租客，情况比之前更严重。他们会在同一天的不同时段，让水龙头的水不停地流。我们详细记下他们浪费水的详情，呈报给建屋局。建屋局经调查后给予的回复是，房东说租客有按时缴交水电费，至于浪费水的原因就没交代。水是我国非常宝贵的资源，节省用水人人有责，不应该说交了水电费就可以肆意浪费，并给邻居造成干扰。

楼上租客来来去去，噪音从没停过，比如煮晚餐时，几个人在厨房边煮边大声说大声笑、听广播、唱歌等等。晒和收衣服时大力碰撞竹竿，噪音可以持续到深夜。用研钵时没放铺垫，“碰碰碰”巨响一般从晚上9时30分左右一直延续到深夜。

由于长期的噪音问题，我和家人的精神受到影响，睡眠素质极差，也引发其他病症，看医生花了不少钱，不知楼上屋主是否该承担我们的医药费？

这几年我一直向建屋局反映这个情况，屋主也知道，但是问题依然不能解决。建屋局建议我直接和屋主洽谈，尝试解决这个问题，可我拒绝了。因为屋主很清楚租客的行为，但他没有意愿要解决，只想收租。

我们的组屋是买来住的，不是用来赚钱的。建屋局应该制约这些屋主，而不是一味让邻居忍受不合理的干扰。若还要我们向邻里纠纷仲裁庭提出诉讼，无形中给我们增添了压力和痛苦。我希望本区议员、国家发展部长李智陞可以提供有效的方案，解决我家多年来饱受的困扰。