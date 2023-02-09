交流站：赞扬善济医社善行济众

在我国，为贫困病人提供免费或低收费的慈善医疗机构有好几个，包括同济医院、仁慈社区医院、中华医院、善济医社、佛教施诊所等。每个医疗团体都各尽所能，不分阶层、种族、宗教，做到来者不拒，也分担了政府医院、综合诊疗所的压力和公共医疗开支。

善济医社的义务执行主席卓顺发不领薪酬，于2008年接任董事会执行主席迄今。他在《卓言善语》中写道：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。这两句是取自中国爱国诗人屈原的《离骚》，意思是在追寻真理方面，前方的道路还很漫长，但我将百折不挠，不遗余力地上天下地去追求和探索。今天我写这句话，我想的也是路，是我的人生之路，是我自己追求梦想之路，也是善济的未来之路。”

善济医社是有122年历史的老牌医疗机构，成立于1901年，目前共有14家分社。统计数字显示，从2014年到2020年，看诊人次为230万2470次，施药帖数为449万4903帖。建国一代完全免费，凡领取福利救济金或低收入家庭者，可申请豁免医药费用，但是所有看诊都是一律免费。人们不难想象它所承担的巨额开销。

根据善济网站提供的历史，清朝末年，中国沿海一带的百姓生活困苦，因而飘洋过海到南洋谋生。新加坡气候炎热潮湿，先辈穷困不堪，贫病交加时却得不到殖民政府的照顾，处境堪怜。一群善心人士见此情景，于1901年筹组善济医社，为贫病者服务。初期诊治的病患，平均每月4000人次。

善济医社不但为新加坡人治病，也照顾来自柔佛新山的求医者。为了支撑庞大开销，该社先贤不辞辛劳沿户筹款，甚至骑脚踏车到新山寻求乐捐。

善济医社明确列出它的价值观、信念和精神。价值观是“宽容、大爱、慈悲、感恩、祝福”，信念是“有国才有家，家和万事兴，善与国同在，济与民同心”，精神是“尊敬的信念，尊敬的方式，尊敬的态度，尊敬的行为，是慈善最好的尊重基础”。

2008年，中国四川省汶川发生大地震，善济为灾区筹得善款4700万人民币（约915万新元）。2013年，卓顺发入选《管理世界》杂志50位华人慈善家之一。善济医社运作良好，善心人士都愿意慷慨解囊，积极响应筹款。这一切表现都可喜可贺，也可说是求诊者的福音。