交流站：悼念画家黄光彩

过去几年，我国有不少第二代资深艺术家先后离世，以致本地文化艺术创作水平的提升与发展受到重大的影响。在艺术劳动队伍日趋薄弱的不利情况下，2月5日又痛失了一位把一生精力贡献给艺术的留法画家黄光彩。

黄光彩享年95岁，1952年从砂拉越的古晋移居新加坡，早年毕业于沈雁开办的新加坡艺术学院，之后积极从事艺术创作。

南大美术协会于1962年主办“本邦青年美术作品展”，请艺坛先驱刘抗、陈宗瑞、张荔英与何国豪遴选出三个优胜作品，结果郑孝胜与黄荣庭分别获金奖与银奖，黄光彩则以一幅描绘中峇鲁火灾后凄凉情景的油画夺得铜奖，这是他在留法前的优异表现。

他于1964年去法国巴黎国立美专深造，经历五年一面工作一面学画的艰苦生活；从法国归来后曾经在国家图书馆举行个人油画展。

过后，他的兴趣从平面油绘转移到创作立体造型木雕作品。这项转变缘于他留学欧洲多年，浏览各地名家的雕塑，启发以我国风土民情进行创作的灵感，开始用本土的红毛丹树、芒果树、相思树等的树纤为材料进行创作。

我和光彩相识50多年，1971年我们在新加坡青年协会一起负责美术活动，之后在欧南园美术会和丹戎巴葛美术会共同推广社区的艺术发展。从接触中，观察到他生活简朴，无怨无悔、默默致力创作，期望为我国文化艺术的发展尽一份力。

他创作的题材，源于身边的事与物，让人倍感亲切，容易引起共鸣，如《建国总理李光耀》，流露对一代伟人的敬仰和钦佩；《宏船法师》中法师表情蕴含普济众生与慈悲的胸怀；《特丽莎修女》让人感受到她对世间无私的关爱；《幸福家庭》表现天伦之乐温暖珍贵的情愫。

艺术的表现是否会引起共鸣，就植根于艺术工作者对生活的态度是否诚恳，而美的根源则发自艺术内涵中的真挚情怀。黄光彩的木雕不离温馨与真诚的情感，我们在观赏他的遗作时，将会深深地感受到人间是充满温情与爱的。