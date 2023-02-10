交流站：牛车水美食街改造建议

牛车水是本地农历新年期间，许多人必到的地方。如何在春节后继续保持牛车水的吸引力，是新加坡旅游促进局必须探讨的。我建议将原来的牛车水美食街地段，改造成一个“移动广场”，或许可以起到重新吸引人潮的效果。

原来的牛车水美食街，地处牛车水中心地带，因为冠病疫情已经空置大约一年多了，至今未见重新启动，或有任何新的发展计划。

我建议将这条街道划分成前、中、后三个部分，以一个“移动广场”的概念，吸引公众和游客前来，重新带动牛车水的活力。

首先，这个地方最前面的部分，可以让本地主要的啤酒与饮料公司，轮流租用场地售卖啤酒和饮料，同时开辟一个歇脚处，配合一些音乐营造氛围。

其次，中间的部分，可以设立一个小型移动舞台，邀请本地各表演团体，特别是各种族的艺术、音乐和戏剧表演者，轮流呈现节目，进一步推动本地艺术普及化，也使牛车水增添文化特色。

最后，后面部分，可以配合不同的节日、主题，开设一个互动展览区，展出节日相关的互动信息、各类工艺品、相关的美食等，促进大家对各节日的认识。

以上所有的建议，都强调“轮流”制度，使牛车水这个中心地段，成为名副其实的“文化移动广场”，一年到头都有不同的活动，不乏看头，应该会有助于带动牛车水的活力，不断吸引更多人潮前来，也打响牛车水在国际的知名度。