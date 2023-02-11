交流站：精深局与各方合作推广终身学习

谨答复《联合早报·交流站》于2月6日刊登的杨永强读者投函《终身学习是成人教育关键》：

我们感谢杨先生在投函中对终身学习的看法。他对于培养终身学习精神的重要性的观点，我们深表赞同。

与杨先生一样，精深技能发展局也认识到，与企业和培训机构，以及这两个群体之间的合作伙伴关系，对于终身学习的成功至关重要，并确保能学以致用。通过技能创前程行业领头羊计划（Queen Bee Programme）和技能发展伙伴计划（Skills Development Partnership）等方案，精深局一直在发展和鼓励这些合作伙伴关系。我们会做得更多。事实上，作为关键战略，更新版的培训与成人教育产业转型蓝图，会重视与行业的合作伙伴关系。

我们也认识到，除了结构化的课堂学习，学习可以也应该采取多种形式。特别是，工作场所本身必须成为一个学习的地方。为此，最先由南洋理工学院成立的全国职场学习中心（National Centre of Excellence for Workplace Learning），帮助雇主，特别是中小企业，建立有效的工作场所学习方法，以便员工能掌握相关技能。

精深局致力于与学员、公司、工会、行业协会、专业团体和培训伙伴在内的利益相关者合作，加强我们共同拥有的终身学习制度。

（精深技能发展局企业通讯署署长胡慧贞）