《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

全面解除抗疫措施

戴口罩还可以防流行感冒，还是戴比较好，钱花在其他地方好过看医生。【Ang Kok Ham】

己经习惯出门就戴口罩了，就照自己的方式做好了，体质弱容易被感染的人，去哪里都戴上口罩较安全，尤其是公共场所，因不知道有没有病菌存在。【Janice Lo】

上月有40个百万组屋转售

这种现象不只危险，今年这些买到高价组屋的屋主要遭殃了，因为利息一直涨，贷款利息也跟着涨。【Andaman Ice】

以前的居者有其屋理念是成功的，现在的非常失败，因为要满足一些人的贪婪。【Abraham Chan】

65岁以上就业居民 七成月薪少过2500元

多数的老人都工作了几十年，可几十年来都没有加薪，哪会超越？【Mona Pek】

很多老人家失业，我们也是其中一个，因为65岁以上，老板都不聘请。【Mooi Tan】

纪念好友沈望傅

可惜天嫉英才，他既然先走一步，你就帮他完成共同的心愿吧。祝你马到功成，我相信他在天堂也会助你一臂之力的。【Steven Low】

我敬佩的企业家你在天堂过得好吗？永运缅怀科技奇才沈望傅。【Cindy Marshall】

牛车水独立摊位 租金折扣延长12个月

这里已经失去该有的特色，东西都千篇一律！【Adteck Tan】

牛车水已经变成旅游区了，售卖的食物也是旅客支付的价格，已经尽量减少前去那里消费了。【Peter Soh】

生活费调查：年长者担心买不起必需品

最恐怖的还是水电费！一直涨，都快还不起了。【Jenny Angel Koh】

体力还可以做工的，不就是多找份工来做，何必唉声叹气呢？【欧剑辉】