交流站：探讨从政者薪金问题

新一轮的政治职位薪金检讨将在今年开展。一提到从政者薪金，大家就会争论不休。因为这是个很敏感的话题，免不了会被政治化。无论政府如何解释，都很难令人心服口服，尤其是政府所采取的高薪养廉政策，有人大力支持，有人不以为然。

如果我没记错，最早制定初级部长薪金的计算法，是以六个专业最高薪的八人年薪作为参考，然后取这48人所领薪金的中位数（median）的三分之二。这种计算法非但复杂，同时也产生很多问题。诸如，为什么只有这六个高薪职业，如银行家、律师、会计师、工程师、跨国企业管理人员及本地制造商管理人员。他们是否具有足够的代表性？以这些专业前八名最高薪者来计算，又是基于什么原则？

根据1月11日《联合早报》的报道，目前总理及部长年薪是依照2012年部长薪金白皮书中所制定的政治职位薪金框架为标准。总理年薪是220万元、总统154万元，以及初级部长110万元。110万元是根据收入最高1000名公民的中位数年薪，从这个基准再扣除40%得出的。

2017年，当独立委员会再次检讨担任政治职务者的薪金时，我去函有关当局，提议将他们的薪金和全民收入挂钩，而不是只限定几个高薪职业。假定全民收入每月的中位数是5000元，一年就是6万元。政治职务者的年薪可乘以倍数，10倍、20倍甚至30倍，也就是60万元、120万元或180万元。这种计算法的好处是易懂，更重要的是表达和人民同进退、共甘苦的精神。

我希望在下次调整政治职务者的薪金时，能将此小小建议考虑在内。