交流站：工人党没呼吁 停止或减少建造预购组屋

回应

2023年2月11日《联合早报》刊登了国会关于公共住屋动议辩论的报道《工人党批评政府建屋太少，李智陞：他们当年建议的数目更少》，我们认为有必要加以澄清。

工人党于2019年发表工作论文。论文标题是《倒数到零：是否有替代VERS的方案？》VERS是“自愿提早重建计划”（Voluntary Early Redevelopment Scheme）的简称。首先让我们说明一下发表工作论文的背景。该论文旨在介绍未来几十年里，新加坡健全的公共住屋政策所应遵循的原则。我们主要是关注政府的两个立场：一、组屋价格最终将下降到零，二、VERS的潜在缺点。

当工人党议员在国会询问关于VERS的更多细节，以及它对屋龄接近屋契尾端的单位价值所产生的影响时，国家发展部高级政务部长沈颖却回复说，这仍然是一项正在进行中的工作。

国家发展部长李智陞在总结演讲时断章取义地引述了上述工作论文第47页的一段话，狭隘地将其解释为工人党倡议减少建造预购组屋单位（BTO flats）。《联合早报》的报道中没有提到我立即作出的澄清。李部长基本上不愿意引用他所引用的那段文字之后的一句话，这句话明确指出预购组屋（BTO）项目应该继续。

住屋工作论文确实对未来预购组屋是否会出现供过于求的情况提出质疑。为了让《联合早报》的读者能客观地理解本意，我们把这段文字重新引述如下：

“自2010年和2011年以来，居民人口增长约为每年3万人。假设平均家庭规模为3.3人，这意味着每年需要约9000个新的住宅单位。在同一时期，住屋的竣工数量远远超过了居民人口的增长。私人住宅单位的空置率才开始逐步下降，但到2022年，仍有约1万2000个私人住宅单位竣工。建屋局所面对的空置率问题，会不会因为在过去的几年至2022年继续稳定增加1万6000至1万7000个预购住屋单位，而变得更加棘手？”

这个段落是我们提出“更新市镇”政策的背景下写的。我们观察2019年住房市场的情况，在工作论文中发出谨慎的呼吁。紧接在这个段落之后，工作论文写道：预购组屋项目应该继续。但是，规划者最好能考虑在未来用由工人党建议的“全民售后回购计划”(Universal Sale-and-Buy-Back Scheme，简称USB)下的回购单位来补充供应量，而不是兴建更多的新镇。

事实上，我们呼吁的是调整建造新的预购组屋市镇（BTO Estate），以便能更专注于现有市镇的更新。我们并没有呼吁停止建造预购组屋。

正如我在国会辩论中说：“就公共住屋供应而言，预购组屋是一个来源，USB是另一个来源。”

这篇报道也提到工人党阿裕尼集选区议员贝理安关于”预先建造”组屋（build-in-advance flats）的建议。我们想借此做个补充。

对“预先建造”组屋建议持反对意见的人认为，如果这些组屋单位无人问津，维护这些空置组屋单位的费用将成为国家的负担。

然而，如果这些组屋单位一直卖不出，销售价格可以调低，直到市场可以接受的水平，便会有人购买，这就是市场运作的方式。一旦考虑到这一点，组屋单位长久售不出的风险就小了。

此外，建屋局决定在某些地点建造某些类型的组屋单位之前，必然会进行市场调查，这将进一步降低风险。而且，工人党也提出，未售出的组屋单位也可以重新规划，扩大公共租赁组屋的数量。我们只是建议一部分的组屋以“预先建造”的方式建造，而非全部。

工人党希望政府能集中和加强精力在建设更多国人能负担得起、更容易申请得到的组屋单位，以造福所有新加坡人。这也正是工人党本周早前在国会提出的修正动议的本意。

（作者是工人党盛港集选区议员）