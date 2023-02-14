交流站：帮助年轻夫妇购买组屋

陈家福

最近看了国会辩论政府组屋政策。这些政策的最终目的是希望让年轻夫妇有能力购买公共住屋。政府的“居者有其屋”政策实施多年以来，已经让80%至90%的居民实现拥屋梦，所以这项政策应该是成功的。然而，随着时代的改变，政府和建屋发展局须要经常检讨和改善相关政策。

我有两点建议，希望当局能够考虑。

首先，年轻夫妇在成家立业初期收入有限，建屋局能否考虑错开贷款总额（stagger loan），将贷款总额分成三期：第一期（第一个五年）、第二期（第二个五年）和最后一期（贷款年限减10年）。第一期贷款不计算土地价格，第二期贷款加入50%土地价格，到了最后一期加入100%土地价格。

如果第一期贷款能够不把土地价格计算在内，大多数年轻夫妇应该有能力购买组屋。接下来的五年，他们经济有了一定的基础，也能负担更高的贷款，这个时候可以把50%地价算入贷款。如果住满五年后，他们想卖掉房子，那就得根据那时的屋价归还贷款，并且加上更高的卖屋税，这是为了防止卖屋牟利的行为。

其次，就是在非成熟组屋区，尽快完善基础设施，那么就可以缩小成熟和非成熟组屋区的价差。目前，因为转售组屋供不应求，造成屋价屡创新高。但是，比较有能力负担高额屋价的，并不是第一次购屋的年轻夫妇。

希望上述两项建议能够帮助年轻夫妇更早拥有可负担的组屋。