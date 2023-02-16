交流站：珍惜建国总理李光耀治国成就

没有建国总理李光耀，就没有今天的新加坡。新加坡被英国统治100多年，留下不少民生问题，人们生活贫苦。后来加入马来西亚，本以为人民生活能够改善，怎知后来因为治国理念不同而分家。正当我们一筹莫展时，建国先驱在李光耀的带领下，率领民众排除万难，让国家逐步壮大。

然而，万事起头难，我国没有天然资源，英军撤离后留下的是一些基础老旧的设施。当时，屋荒、失业、水供都是急须解决的问题；司法制度不健全、贪腐成风、罢工浪潮不断，更是棘手的问题。李光耀认为，必须建立国防能力，吸引人才参政，树立国际声望，才能在国际舞台上占有一席之位，可以跟大国打交道。

1963年人民行动党在大选中获胜，李光耀领导的政府推出“居者有其屋”的住房政策。但是第一批组屋的销售却不理想，因为当时有意购买房子的人，筹不到钱支付首期。为了让更多人拥有自己的房产，政府在1968年修法，让国人可以使用公积金购买组屋，情况就有了改善。

1967年3月，国会通过了《国民服役法令》。同年，第一批新兵正式入伍，开启了我国的建军之路，为今天的先进国防部队奠定基础。为了解决人民就业的问题，政府开始推动工业化，起初进展并不顺利，投入大量资金兴建基础设施的裕廊工业区，依然空荡一片。政府想方设法为人民制造就业机会，经济发展局官员也到世界各地去吸引投资者前来我国，最后渐渐取得成效。

为了绿化环境，打造一座宜居城市，政府每年开展植树运动，同时清理新加坡河道，增建蓄水池，建立海水淡化厂，研发新生水来减少对马国水供的依赖。

李光耀也提出“双语政策”，以英语为主要用语，同时要求各族群必须学习自己的母语。精通双语，更容易跟世界接轨。在治理国家方面，唯才是用是政府一向的原则，也对政府官员的贪腐行为坚持零容忍的态度。

他曾说：“我没有遗憾。我耗尽一生，用这么多的时间，建设这个国家。已经没有什么需要我做的了。而最终，我拥有什么？一个成功的新加坡。我付出了什么？我的一生。”

李光耀留给我们许多宝贵的遗产，我们应该珍惜，更应该代代延续下去。