交流站：若真“过度储蓄”确实难能可贵

去年11月7日，国会进行《消费税（修正）法案》二读辩论，工人党议员觉得政府“过度储蓄”，而行动党议员司徒宇斌先后五次强调，蕞尔小国不担忧“过度储蓄”，反而应该尽可能“多储蓄”。

政府绝不可目光如豆，应该从长计议，切莫无节制“派糖”讨国民欢心，反而更应增强“储蓄不足”的意识和警觉性。

司徒宇斌指出，1997年爆发亚洲金融危机时，我国周边不少国家的货币崩盘，香港回归中国一年后，也得依靠北京政府的支持，才能捍卫港币的价值和支撑香港股票交易所的恒生指数。

在国会上发言，希望政府动用更多储备，确实是令民众心动的言论。谁不想多得到一些补助？但是有多少人会考虑，将来的日子要怎么支撑呢？最近的一项调查显示，不少国民“担忧不够钱退休”，就充分体现“过度储蓄”的说法实际上有“麻醉”民心的作用；反而，国民本身的担忧倒是难得的一剂“清醒剂”。

从国家发展的层面而论，新加坡内部已经面对不少难题，包括人口老龄化、医疗开支逐年增加、生育率偏低、如何提高生产力和国际竞争力等等。另一方面，外部局势的不稳定、瞬息万变的情况，令政府必须密切关注事态发展，时刻都要随机应变。因此，拥有雄厚的国库储备可说是全体国民的“定心丸”，也是长期国运昌隆和全民福祉的依托。

建国总理李光耀曾提醒，如果新加坡出现麻烦，世界上没有任何国家会理睬我们，因为新加坡先天不足，缺乏天然资源，对其他国家毫无价值。李光耀所说的，并非杞人忧天或危言耸听的论调，而是透视世局变化所展现的先见之明。

有句俗话说“富不过三代”，可是对新加坡来说，必须要确保能够长远持续发展。如果国家挥霍无度，不做长期规划，很可能债台高筑，令人民的生计陷入无底深渊。斯里兰卡目前的处境就是个活生生的例子。