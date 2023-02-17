交流站：政治领袖须以诚信为先

工人党议员蔡庆威在2月14日的《联合早报》交流版，发表题为《工人党没呼吁停止或减少建造预购组屋》的文章，看似反驳了国家发展部长李智陞在上周关于住房课题的国会辩论中，指出工人党曾在2019年建议政府应将预购组屋数量减至9000个单位，却又提不出任何有效的反驳论点，令人疑惑。

工人党在国会辩论中的基本论调之一，就是批评政府预购组屋建得不够多、不够快，这和工人党在四年前（也就是2019年）的论调本是自相矛盾的。当时工人党认为组屋面临供过于求的风险，建议政府少建一些，一年建9000个单位就够了。其实，政府在2018年推出1万6000个组屋单位，2019年推出1万5000个单位，2020年推出1万7000个单位，都比工人党建议的9000个单位多。

如果政府当时采取工人党的提议，那目前组屋供不应求的情况恐怕会更严峻。李部长指出这点，无非是提醒工人党，问政应该有原则，不能朝三暮四、反复无常。

蔡议员说李部长断章取义，我参考了工人党的工作报告原文，看不出李部长的发言有任何的断章取义。蔡议员基本上提出了三点：

一、工人党在2019年确实做出预购组屋供过于求的判断；二、工人党没有叫政府停建预购组屋单位；三、如果市场供不应求，那就采用由工人党建议的“全民售后回购计划”，让政府从人民手中收购较旧的组屋，再提供给转售市场。

前面两点，和“工人党曾在2019年建议政府少建一些组屋，建9000个单位就够了”的基本事实不是很契合吗？

至于第三点，我们且抛开这个“全民售后回购计划”的利与弊不谈，提出这点根本无法对李部长的发言起到任何反驳作用。蔡议员的文章是为了反驳而反驳，看似振振有词，实际上是空洞的。

我还是一句话：治国不易，作为政治领袖，我们须以诚信为先，才能不负人民所托，让国家继续繁荣昌盛。

（作者是行动党裕廊集选区议员）