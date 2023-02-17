交流站：打造安全和具包容性的铁道走廊

谨答复《联合早报·交流站》于2月13日刊登的张维昌读者投函《改善铁道走廊》：

我们感谢张先生的投函，并希望他的邻居早日康复。

铁道走廊的设计，是为了打造具包容性和安全的共享空间，供所有人享用。自2011年，国家公园局和市区重建局在铁道走廊的规划和改善工程上，一直都与社区紧密合作。

旧武吉知马火车站的社区节点和9英里站台设置了凉亭、公共卫生间、饮水机和座椅，让访客在天气不佳时有个歇脚处。更多凉亭和厕所将在今年中竣工。公园局也在和陆路交通管理局合作，在铁道走廊的南端，靠近史布纳路的地段，设置经改良的旧地铁座椅。

为了改善铁道走廊步道在恶劣天气时的排水功能，公园局采用了土色粘合砾石集料、采石粉尘以及草和砾石等材料；也修缮整条铁道的步道，减少泥泞和防止积水，保障访客的安全。今年内也会展开铁道走廊南端沿线地区的排水改善工程。

铁道走廊是行人和脚踏车骑士的共享空间。基于场地的限制，步道的宽度大多是2.5米，但是在许可下，公园局已经尽量加宽一些地段，例如，从立达路下段到史布纳路以及铁道走廊北端。另外也竖立了告示牌，提醒脚踏车骑士小心骑行，注意他人的安全。

由于铁道走廊也是野生动物活动的重要生态走廊，因此我们只在武吉知马火车站等社区节点，以及主要通行路径提供照明，在夜间引导访客走出铁道走廊。这是为了把对野生动物的干扰降到最低。我们也不会砍伐所有的植被，因为这是野生动物的重要栖息地。为了避免杂草丛生影响步道，我们会修剪步道两侧1米以外的草丛。

我们会继续邀请公众参与铁道走廊未来的规划，与所有新加坡人合作，为铁道走廊注入活力，确保它是我们这座城市中可以让大家享受大自然的一个社区空间。

（国家公园局 自然保护处 高级署长 林良任）