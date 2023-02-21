交流站：主流媒体传承与把关责任

在互联网普及之前，谈到主流媒体，我们一般会联想到报章、电台和电视这三大媒介。近期，因本地报章发行量数据在审查时出现偏差，而引起全城关注。

《联合早报》日前报道，在媒体关键指标中，发行量、覆盖率和受众人数是三个不同的概念。尤其是后两者，在三大媒介的计算中，都较难得到完全精准的估算，只能凭研究机构通过不同的方程式，并借由采集到的数据，除以一个地区或国家的总人口，得到一个估算的数字。

不了解电台或电视受众调查过程的人，或许会以为一个人若同时间打开多个电视台和电台频道，就能为特定频道刺激收视或收听率。但其实并非如此，至少对传统媒体的计算法不是如此。拿电台来说，受委任进行市场研究的机构，一般会在3月至5月或9月至11月进行为期八到10个星期的调查。调查公司在符合资格的受众中，随机对2000到3000人抽样调查。他们可通过电子或手写方式，记录每天24小时的使用习惯。所采集到的资料，过后会被排列开来，得到一个估算的数字。

然而，针对受众人数的调查局限是，它无法有效地反映没有使用这些媒体产品的受众人数，也无法得知他们拒绝使用的原因。

新加坡管理大学去年8月到11月间，对7000多名本地民众进行的调查就显示，超过76%的受访者的家中，大多数人没有收听电台广播的习惯。尽管如此，这些受众的调查还是必要的，因为它能为商家提供基本概念，让他们知道投放广告的钱，能有多少潜在接收者。

撇开数码和新媒体的崛起，其实消费者想要的东西本质不变，就是有趣和能引起共鸣的资讯。不管传播的平台或媒介如何改变，受众想听故事或被娱乐的需求仍存在。

拿电视频道来说，对我而言，一个优质的电视频道是能全天播放多样化的益智和健康娱乐内容。若因市场老龄化，而单一着重在保健或商业内容，自然无法培养新一代的受众，并且会导致他们转向网络或其他渠道来寻找娱乐自己的内容。对受众而言，不一定是要用最花俏的呈现手法，才最吸引人，有时朴实真诚的作品和内容也很动人。媒体从业员也必须意识到，其他国家的趋势，不一定适用在本地。

尽管新媒体和网红时代的降临已是个事实，但主流媒体仍然有传承和维护本土文化的使命。因为资讯泛滥，主流媒体也充当守门员的角色，让国人能信赖这些渠道所发布的信息，在第一时间获取必要和重要的资讯。我相信这也是政府决定资助本地主流媒体的主要原因。

诚实上呈发行量、读者、观众和听众人数是重要的。但对内容多元化和优质性的把关也同等重要。受众也背负同样的责任，对自身文化的认可与支持，或许也是能让本地媒体产业生生不息的关键。

多阅读本地报章、听本地电台、收看本地电视节目，你会发现本地媒体还是有许多内容优质的产品。