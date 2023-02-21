交流站：垃圾处理中心卫生不到位

农历新年前，邻居在我们的沟通群组里上传一组猴子在公寓游走的照片和视频，希望引起管理委员会的注意。管委会当时的结论是，这不是猴子第一次进入我们的社区，只要大家不喂食，低层住户尽量把窗门关上，猴子找不到食物，很快就会离开。

结果新年过去了，猴子一直盘踞不走。管委会只好向国家公园局求助。据了解，公园局花了很长的时间讨论，却没有采取任何行动。紧接着，群组开始上传猴子入侵住家偷食物吃的视频。后来也发生猴子追赶孩童的事件，以及大肆破坏晒在阳台上的衣物。

为此，管委会迅速采取行动，加紧联络公园局，另一方面尝试安排专业捕捉队捕捉猴子，可是后来得知还是要等公园局安排专人捕捉猴子。我分析了周遭的情况得出的结论是，猴子这么久不离开，祸首是附近的商业垃圾处理中心。新年期间，垃圾堆积如山，到目前都还没有处理干净，结果成为猴子食物的来源。它们待久了，对周围的环境越熟悉，越有恃无恐。慢慢地，猴子开始在公寓附近出没，由于公共卫生不到位引来猴子，我认为国家环境局应正视这些问题。

《联合早报》2月16日报道，《底层垃圾槽垃圾桶容量小，后港51街组屋老鼠肆虐入屋扰民》的事件只是冰山一角，我们的公共卫生不能只是头痛医头脚痛医脚，应积极规划出一套完善的管理系统，让所有的市镇理事会认真执行。当局是否可以多派稽查员，每周到不同地区的垃圾槽巡视和检查，或每半年派专人到不同的垃圾管理中心提出改善处理流程的建议。

我并非要指责任何单位，而是希望尽快找出解决问题的有效方法。我知道管理公共卫生不容易，但我希望有关当局能够尽快采取行动，以免任何居民被猴子袭击受伤，防患未然。