交流站：增购屋津贴 预算案以民为本

2月14日，副总理兼财政部长黄循财发表《携手前进新时代》2023年财政预算案声明时，在协助人民减轻物价上涨与生活费负担上给予更多援助。预算案采取以辅助家庭为宗旨的“安家”政策。

我国今年将消费税上调至8%，加上全球处于高通胀时期，政府除了加强“定心与援助配套”，也推出缓解房屋价格上涨的政策，给予国人在购屋时更多的支持。这充分显示政府“治理国政先安家”的理念。

自1965年独立以来，我国坚持“居者有其屋”政策。建国近60年，这项政策的确协助国人提升住屋条件，凝聚人民的向心力。

2020年冠病在全球散播，各国采取封城锁国来遏制病毒输入，导致全球供应链和人员流动中断。依赖材料进口和外籍劳工的新加坡建筑业受到很大的冲击，导致建筑工程严重滞后。加上实行冠病阻断措施，采取居家办公，市场对房屋需求瞬间增加不少。在防疫期间，无论是买房或租房，价格不降反升。

过去三年来，转售组屋成了抢手货，售价不断攀升，造成许多新加坡人转而申请新组屋。新组屋因冠病阻断措施导致工程推迟完工，转售市场房价攀高。政府当然了解稳定房价的重要性。除了采取政策调控外，也增加公共房屋的供应。但建房并非短时间内就能完成。说句公道话，房屋政策不易拿捏，供应量过多，会造成房价贬值；若供应量少，就应付不了需求，产生民怨。

然而，政府是有诚意解决这一难题的，但必须给予时间。政府也不断强调“公共住房价格是人民可负担得起的”，这项保证并没有改变。虽是如此，年轻人还是担忧新组屋的轮候时间太长和转售组屋价格太贵。因此，政府在2023年预算案中，随即调整房屋政策，帮助年轻人及早实现拥屋梦。

黄循财宣布，有孩子的首次购屋家庭，和40岁或以下的年轻夫妻，若购买人生第一套房子，购买预购组屋时可获多一次抽签机会。所有符合条件的首次购屋家庭，购买转售组屋也可享有更高的购屋津贴。

换句话说，首次购屋者抽中的概率提高了，购买转售组屋津贴比先前多了1万元至3万元不等。这减轻了购屋者的财务负担，政府的承诺也兑现了。解决房屋短缺须要政府更具前瞻性的眼光，不能单靠过去的数据来规划，否则就会产生供需失衡的现象。

政府治理国家，以民为本，以安家、协助人民拥屋为重点，都能够在这次预算案中看到。