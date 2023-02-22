交流站：喜见珍贵历史照片重现早报

《联合早报》为了庆祝100周年纪念，今年起推出《定格百年》专栏，每日选刊一张早年新加坡的珍贵照片，让读者从中认识新加坡的旧貌及变迁，具有一定的历史教育意义。

2月17日刊登的旧照，标题为《第一所政府华文小学，成保小学1956年开课》；19日的标题是《史丹福红砖国家图书馆开幕》。当我看到这两座曾经那么熟悉的建筑物的照片重现在报纸上时，十分惊喜，也勾起一些温馨回忆。

1957年至1959年，我在成保小学就读小学一年级至三年级。记得那座建筑物一楼右边第一间课室就是我的课室，建筑物最左边是食堂。每天祖母带我上学接我放学，休息时间，她有时还会向一个食堂小贩买粥饭，一碗粥饭当时只卖一角钱。

1963年我读立化中学一年级，记得英文老师鼓励我们去国家图书馆借英文书，就这样，我“被迫”成为图书馆的会员，起初每个会员只有两张借书卡，几年后增至四张。我通常在中午放学后，从校园走路去图书馆，大约要45分钟。从那时起，我经常到图书馆借书，成为图书馆的常客之一。

今日若重返原址，已见不到成保小学与史丹福红砖国家图书馆这两座历史建筑物。新加坡面貌改变了，进步了，失去的东西很难再找回来。我唯有把《联合早报》刊登的这两张难得一见的珍贵旧照片剪下来珍藏。