交流站：改善递送模式与加强包裹收集

答复

谨答复《联合早报·交流站》于2月15日刊登的周安胜读者投函《挂号信已无须签收?》和张志荣读者投函《新邮政包裹投放服务待改进》：

我们感谢两位先生的反馈。

自2020年3月起，新邮政便以非接触式递送方式，将须要签名收据的邮件（如挂号邮件），直接投递到信箱。挂号邮件和可追踪邮件等附有追踪服务的邮件，可让发件人追踪邮件何时已递送到收件人的信箱。邮递员会为递送到信箱的邮件拍照，作为投递证明。

将邮件递送到信箱是非常可靠的做法，并为客户提供更大的便利，因为他们无须在家等待接收邮件。这种非接触式递送模式自推出以来，广受欢迎，派送成功率较高，减少派送时因无人在家而须到邮局自取的不便。

针对包裹投放服务的来函，新邮政已与张先生取得联系，以解决他的担忧。根据虾皮（Shopee）的现有卖家条款，我们的邮局无法接收虾皮包裹。这些包裹只能投递到自助包裹站（POPStation）或通过速递服务（Speedpost）的上门取件服务递送。

自助包裹站是消费者取件或投递包裹的热门选择，储物柜爆满的情况经常发生，尤其是在高峰期。新邮政已加强自助包裹站的收集工作，以便让更多消费者使用。我们寻求张先生对此事的理解，并感谢他的反馈。

新邮政

通讯部助理副总裁

冯美瑜