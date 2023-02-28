交流站：感恩生活在新加坡

方苇莼

我有一些居住在马来西亚，但在新加坡工作的朋友，总说要在新加坡吃了晚餐才回马国。因为在新加坡吃一盘杂菜饭，一菜一肉只需新币2元7角左右，而在马国却要约新币3元以上。同样在香港，现在流行的“两餸饭”（即两样菜肴加白饭），至少需要港币25元（约新币5元），也比新加坡贵。看来吃在新加坡果真相对便宜。

其实不只是吃，住也是便宜些。香港某台电视节目，比较新港的房价时说，新加坡房屋规划得十分好，政府组屋人人都住得起。虽然最近房价飙升，但在政府的资助下，年轻人的拥屋梦还是可以实现，只是等候期可能会长一点。韩国的房价也让很多年轻人吃不消，很多首尔人只能住在半地下屋。 此外，新闻不时报道国外的台风、地震和海啸等自然灾害，但新加坡可算得天独厚，什么也没有。在台湾、日本和菲律宾等地方，天灾不只导致人民丧失家园，还痛失亲人朋友。至于那些不时发生政变、战乱，还有今天罢工明天示威的国家，人民也很不幸。有一个国家还发生这样的事：一名男子存在银行里的钱取不出来，偏偏等着钱救命，竟然必须持枪抢劫。取自己的钱也得用抢的，非常匪夷所思。

我常这么想，如果我没出生且成长于新加坡，会怎么样呢？所以我还是该感恩，生活在新加坡真好。