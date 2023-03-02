交流站：不赞同废除小六会考

小六会考推行至今已超过半个世纪，为了减少学生的压力，教育部也曾做出多次的修订和改革。

我国多年前曾有小三分流考试，后因舆论及各种因素，改为小四分流，但同样被舆论挞伐。许多人不赞同这种太早评估的制度，认为它阻断了很多小孩正常升学的机会。后来教育部取消了小四分流，改以科目编班制度取代。

难道废除小六会考，学生就会突然间没有压力吗？

在我们的成长过程中，都要经历多次的考试，当然也会有压力。压力其实是一种推动力，可以让我们认真学习，力争上游。

学生在参加小六会考时已经12岁了，应该明白读书学习必须靠努力；不应再像小三、小四学生那样好玩爱闹，还不太明白读书学习的重要性。

现代学生面对的压力除了来自学校，更多是来自他们的家长。不少家长担心孩子输在起跑线上，大家都希望子女能出人头地。所以，即使孩子的学业成绩已经很不错，很多父母还是为他们安排校外补习，增添孩子的压力，甚至导致他们丧失学习的兴趣。

过去甚少听闻家长吁请教育部废除小六会考，但近几年就有较多这样的呼吁。不少家长认为小六会考影响甚至决定了子女的一生，因此格外在乎。子女参加会考期间，有家长会特意申请假期陪孩子备考。不过，没有家长陪考的学生，不见得成绩就不理想。

家长太在意子女的会考分数，忽略了他们的品德修养才是问题。当孩子在会考中栽跟头时，家长就追究到底是否批改出了问题，而没有让孩子学会在哪里跌倒就从哪里爬起来。

小六会考应保留，但可以在现有制度不理想的地方做出调整，而不是完全废除。