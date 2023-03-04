交流站：A水准课程与大学入学分改革有感

为减轻学生的压力，让他们有更多时间发掘自己的学习兴趣，教育部长陈振声于3月1日在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时宣布，更新A水准课程与大学入学分（University Admission Score）的计算方式。这包括：只在能够提高考生入学分的情况下，才把第四科知识性科目（H1副修水平）的分数做技术性换算计入大学入学分，以及专题作业将不再计分，仅批为及格或不及格。从2026年起，大学入学分满分将从现在的90分变成70分。我个人非常支持并期待这些调整的到来。

首先，上述调整落实后，学生修读的科目并不会减少，这是非常重要的。人力资源是我国赖以生存的重要条件之一，不减少科目能够确保本地学生保持竞争力，是明智之举。

再者，调整有助减轻学生的压力，因为第四科知识性科目是一个对比科目（contrasting subject），对于那些修读四个H2科目的学生来说，第四科知识性科目往往是他们较不擅长，和成绩最差的，自然成为压力的主要来源。但更重要的是，这次的调整向学生释放一个强有力的信号——学习不只是为了在考试中取得好成绩。

在众多调整中，我感触最深的莫过于专题作业的评估方式。在念高中时，身边的同学在选择专题作业课题时，都会为了“求稳”而选择一些较常见的课题，然后提出一些有科学根据的解决方法。这样的做法一般都可以考取佳绩，但是就缺乏了专题作业应该发挥的创意。改革后的评估方式能够鼓励学生踏出舒适区，发挥创意，选择一些自己真正感兴趣的课题，才能把从专题作业中学习的知识融入生活中，未来在职场上才能够有更多创新的点子。

我认为这次政策上的调整是朝正确的方向迈进。若要在鸡蛋里挑骨头，美中不足之处就是大学入学分的计算，对母语仍然不够重视。

双语政策一向来是我国引以为傲的教育方针，但大学入学分的计算，似乎让学生觉得英语是两者之间更重要的科目。从2026年起，英文理解与写作的成绩必须算入大学入学分，为何不能将母语的成绩也算入大学入学分呢？

展望未来，期待教育部提出更多有益于学生发展的教育政策，培育更全面的新加坡人才。