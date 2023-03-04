交流站：学生应学会面对压力

新加坡的学生总是得面对不少学习和考试的压力。小六会考是他们学习生涯的第一次重大考核。多少年来我们都是这样顺利渡过，可是现在有不少人提出，应该取消这项实施已久的考核制度。主要的原因是为了减少家长、教师和孩子的压力。取消小六会考就真的能够彻底摆脱压力吗？取消是否是正确的决定，而学生是否就真的能获益呢？

新加坡的孩子真的太幸运和幸福，生活没有太多难关和挑战。我国风调雨顺，安定和谐，因此孩子缺少危机感，根本没有面对过真正的苦难，也缺乏应变能力，导致他们认为周遭美好的一切都是理所当然的。如果再不让他们在必经的学习道路上给予一些考验和挑战，恐怕将来难有大作为。

在日本，由于处于地震带，常会发生地震，孩子年纪小小就有了防范意识，懂得地震发生时如何应对。反观新加坡，孩子缺乏灾难意识，以及应对危机的能力。相比之下，考试会比天灾更难应付吗？我们应该让孩子从小就学会面对困难和克服困难，而不是过于呵护他们。新加坡是一个开放的经济体，世界各地的大小危机都影响着我们，如果国人都弱不禁风，缺乏危机意识和生存能力，哪里会有竞争力呢？

取消小六会考，或会造成学生的学习态度松懈下来。12岁的年龄是汲取知识的关键时期，应尽量学习，不能浪费时间。每一年的小六会考，整体的及格率都很高，被淘汰的非常少，大部分的学生都可以顺利升上中学。

压力实际上也是一种推动力，现实生活中哪可能没有压力呢？家长不应鼓励孩子退缩和逃避。现实社会充满竞争，如不从小就让他们学会适应环境，将来长大了碰到更大的困难和挑战，到时更无法承受，甚至会造成更大的伤害。