淡滨尼“红”组屋惹争议

如果真的要有特色又容易识别，把一部分漆成所要的颜色就好了，或者只保留红色砖墙也行，又有特色又容易认。【Tan Peng Kian】

红和白也好看，可以混色，为何一定要单一颜色？【Jane Lim】

创意是须要根据基本原则的，而不是随心所欲。【Yeo Saw Kim】

大型超市7月3日起对购物袋收费

要收费，刚开始一定会有点心疼，久了就习惯了；自动归还碗碟也已经习惯了。这就是新加坡。【Patrick Cui】

反对的人或许没有在出国时留意，很多国家都已经这样做了，不要为了反对而反对。【Chen Yan Jun】

如果带自己的环保袋能扣钱吗？【Guet Jiehan】

八成中学明年起全面落实科目编班制

不论制度怎么改，如果无法改变父母怕输的心理，很难让教育制度完美。因此先改变父母的思维才是关键。【Low Hua Hock】

父母应该别给孩子太多压力，怕输的心态对自己也没有什么好处，只要孩子及格就可以了。【Tracey Ser】

申请公民或永久居民 是否应测试英语？

那不是变相歧视吗？真的没必要。【Cosmo Larry Liau】

新加坡是个多元种族的国家，语言不应该成为新移民的一个障碍，体谅和融入其他族群的文化和习惯，还有能够为别族设想，不引起种族间的矛盾，才是最重要的吧？【Joe Winther Tan】

在地铁车厢吸电子烟男子遭罚款

在路上常常看到一些中青年人，边走边吸电子烟。既然进口和使用电子烟是非法的，为什么还是看到这么多人使用电子烟？是不是执法方面出了什么问题？【Jake Ng】

其实电子烟的使用者不少，连学生、外来游客和办公人士也在抽吸。【Keng Lam Loo】

支持赌场也应禁烟

不管是赌场或任何场合，最好都能禁止吸烟。政府也不停地在增加烟草税，而吸烟对个人健康只是有害无益。【Lim Hock Kong】

赌场的员工自己也在禁止抽烟的厕所里抽烟，赌场又如何能全面禁止抽烟呢？【Peter Soh】