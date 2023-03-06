交流站：个人房产数不该影响财政援助额

我的同学、同事和朋友，若不是建国一代，就是立国一代。他们大多已退休，有些则退而不休选择继续工作。他们退休后的主要经济来源各有不同，有些依靠养老金、公积金，有些则靠租金或股息收入。

他们的退休收入也有很大的差异。最令人羡慕的是早年选择养老金制度的前公务员，他们每个月都可拿到一笔可观的养老金，医药费又全免。那些有第二个房产的退休人士，表面看上去很好，每个月都有租金收入，但一般人都是出租组屋或私人公寓，租金最多4000元，扣除房子的维修和其他开销，年估税收入只有2万元左右，夫妻再平分，一人也就只有1万元或更少。很多人以为，有房子出租的人肯定很富裕，其实也不全然如此。

政府在2023年财政预算案发放的定心与援助配套现金补贴，一刀切地把拥有超过一个房产者纳入估税收入超过10万元的群体，不考虑相关租金收入的真正金额，一律一年只分发100元或200元的现金补贴。既然租金须要呈报在个人所得税内，为什么不能以租金收入为依据发放定心与援助补贴？这样做不是更合理吗？

如何规划退休生活是个人的选择，政府一再提高公积金顶限和公积金退休最低金额，目的是强制国人为晚年储蓄，做好退休规划，以免日后钱不够用。很多老一辈国人，平日省吃俭用，用积蓄购买第二个房子，以求增值，作为退休后的经济辅助来源，可是却被误为“有钱一族”。在目前通货膨胀率居高不下，物价高涨的时期，叫人怎能定心呢？