交流站：反思新社会与华文教育

新加坡国立大学中文系于3月4日举办了《前瞻：新科技、新社会与新加坡的华文教育》座谈会，邀请教育部、大专学府和研究机构，还有华文媒体的代表发言，探讨相关课题。

南洋理工大学中文系主任曲景毅对于应如何对待华文学习，引用了圣严法师的箴言“面对它、接受它、处理它、放下它”。

他指出，国人必须认清市场对双语的渴求，掌握双语已是基本的技能，世界上能够掌握双语的人越来越多。国人应接受必须学习华文的事实，有良好的学习态度就能学好。双语能力不是自然形成的，在一个英语为主的社会里，国人更要努力学习华文，并且终身学习。最后他呼吁华校生放下执念，为提高本地的华文水平出一分力。

在这里，我想从另一个角度诠释。在一个普遍用英语的大环境下，父母有必要为孩子从小提供一个说华语的家庭环境，不要错过婴幼儿时期自然习得华语的时机，让华语成为一个实用语言。

说华语是习惯的问题，平日交谈家长要以身作则，孩子才会意识到要说华语。父母从孩子婴儿时期就开始以华语沟通，随着孩子长大，所需词汇量虽较大，但孩子已习惯说华语就不是问题了。最后，只要孩子从小培养对华语的兴趣，以后的学习之路就可更省心。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲巧妙地用“茶”来解说社会对于华文的供需问题。茶杯代表社会的需求，不同种类的茶代表国人的华文能力。茶杯的数量不仅多，而且有不同材质，象征市场上对于能掌握华文，甚至精通双语的人才是有需求的；茶的种类则比较少，而且以一般的茶包居多，缺乏优质的茶叶，象征人们的华文能力一般，欠缺华文能力较出众的人才。

因此，我们是否应认真反思学生在中四考完高级华文，或在高一考完H1华文后，就可以不必再修读华文的现有做法？我们从早期取消华校，到后来不再把华文列为大学的入学条件，显示华文的“地位”在节节败退。

在缺少使用华语文的大环境下，如果再少了鞭策，学生的华文能力会好起来吗？语文技能须要不断练习才不会生疏，水平才能不断提高。

其实，不只是华文，其他母语似乎也面临同样的问题。国人的母语能力每况愈下，各母语族群应多方尝试，然后互相分享推广母语的成功经验，彼此借鉴，提高成功的概率。