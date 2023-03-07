交流站：工厂深夜噪音扰民

3月5日凌晨，位于大巴窑1巷的电子产品工厂飞利浦，传来巨大又冗长的噪音，持续了好几个小时，直到将近凌晨4时才停止。噪音之大，连住在离工厂有一段距离的我，都深受其扰，更何况是那些住在工厂对面的好几座组屋的居民。

据当时接到我拨打的投诉热线后，赶到现场查看的国家环境局人员转述，飞利浦的火警警报系统被启动，连带启动工厂内的排气风扇（ventilation fan），引发巨大的噪音。环境局人员还说，当时公司的两名看守人员透露，须要等到天亮才能通知公司的负责人，因此只能让排气扇继续运转。

如果所陈述的内容属实，飞利浦的运营实在令人不可思议！这么大的公司，岂可没有24小时待命的紧急事故负责人员，能够马上处理紧急事件？万一真的发生火患该怎么办？况且，类似事件已不是第一次发生。我觉得飞利浦的高层有必要作出妥善的解释，并向受影响居民道歉，同时确保类似事件不会再重演。

有关当局为缓解邻里噪音问题，在去年4月成立邻里噪音社区咨询小组，通过线上调查、小组讨论和去年11月举行对话会收集意见，并将建议报告提呈给社区事务署和文化、社区及青年部。在邻里噪音问题尚未解决之前，现在就连企业也制造噪音问题，令这一切努力大打折扣。