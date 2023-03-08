交流站：如何善用人工智能

新加坡正积极开拓人工智能的发展，希望能提高国人在这方面的意识，并纳入接下来的重点发展项目之一，在个人、教育和工商领域全面推广，以取得区域领导地位，进一步朝智慧国的发展目标迈进。

在此，我想尝试从学习层面，分析人工智能所带来的影响。

首先，人工智能大大提高学习效率，对科技资源的处理更全面，超越搜索引擎的基本功能。其次，对于学生学习进度的评估，能够更客观与精确，提高数码化评估的效率。最后，人与人之间的学习与沟通交流模式，同样取得很大的突破。

然而，人工智能目前还有很多不足之处须改进，充其量只能扮演辅助角色，尚不可取代教师与学生之间的互动和交流。

人工智能在情感交流上的欠缺，会影响人际交流和情商方面的发展。人与人之间在沟通时须察言观色，是人类不能失去的本能。学生在学习过程中如果碰到困难或压力太大时，可能会产生压抑和空虚的感觉，而人工智能是无法察觉到，也无法给予安抚和辅导的。

从学术层面而言，特别是文科学生，资料的收集并不难，但要从繁琐的资料中整理出一篇好文章，或可以借助人工智能的智能情感标签，但目前的学习效果，还是无法超越人类所表达和讲解的那么理想。对于一些上下文之间的隐藏信息，更是须要讨论和交流，通过不同观点的碰撞，才能取得更深入的了解。这是人工智能目前所不及的。

但是，科技日新月异，人工智能在未来的发展是个未知数。世界各国都急切须要培育这个领域的人才，教师在教学上也要不断深化和改进。人工智能虽潜力无限，但人最终不能被机器驾驭，反而应该善加利用，把事情做得更好更有效率。这才是人类最高的智慧。