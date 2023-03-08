交流站：感激新科技改变生活

从18世纪第一次工业革命开始，科技发展带来的重大变化，不曾停止。每次科技变革，都是为了造福人类，解决难题；不过还是有很多人不能理解和接受新科技，总是会产生排斥心理，视之为洪水猛兽，因为它改变了生活的稳定，抢了自己的工作或生意。

我出生在上个世纪60年代，经历过各种科技的演变。电脑方面，从学习操作第一代绿色荧幕的传统桌面电脑，到手提电脑，再到平板电脑。通讯器材方面，从传呼机、“大哥大”电话、诺基亚手机，再到苹果和安卓系统的各类智能手机。上网方面，从须要通过电话线连接器材才能接上互联网，到现在的高速光纤和5G无线网络。另外，也使用过雅虎、微软、谷歌等搜索引擎。从电邮、网站、手机应用、互联网技术，到现今火红的人工智能聊天机器人ChatGPT，这一切都要归功于科研人员长期研发和不断改良，用心地把最好的科技和新技术推出市场，优化用户的生活体验。

人工智能第一次挑战人类是在1997年，深篮超级电脑打败国际象棋世界冠军。从此，人工智能技术引起显著关注。

各种大数据的分析和演算都有人工智能在背后支撑。这次冠病疫苗的研发，在大约18个月内，就从研发阶段、临床试验，最后成功推出全球市场。人工智能技术也扮演了重要的数据分析角色。

ChatGPT的开发，是人类文明向前迈进了一大步。这不是挑战传统教育的怪物，而是一项用心制作的人工智能聊天工具，为普罗大众提供解决方案和服务。我们应该感恩在造福人类文明进步的道路上，这些科技技术所发挥的积极作用，不断为我们创造更美好的未来。