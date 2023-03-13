交流站：支持脑库精神疾病研究

最近我参加了脑库新加坡（Brain Bank Singapore）在大巴窑图书馆举办的一次非常有意义的演讲。听完演讲后，我才开始意识到该卫生机构的功能和作用。作为一项国家资源，脑库主要侧重于影响人类大脑疾病的相关研究。

脑库在新加坡致力于为超过10万名受神经衰弱和其他精神疾病影响的病患提供医疗解决方案。这包括阿尔茨海默症、痴呆症、帕金森症、中风、原发性侧索硬化症、肌肉萎缩症和精神分裂症等等。

这让我联想到加拿大籍著名女歌手席琳·迪翁（Celine Dion），她刚透露自己患了一种非常罕见、无法治愈的神经系统疾病，称为“僵硬人症候群”。这种疾病造成痉挛，抑制了她的歌唱和日常生活。为此她不得不无限期推迟原定的英国和欧洲巡演。

我已故的姐姐也被诊断出患有一种非常罕见的神经系统疾病。这对她来说是一次痛苦的经历。症状逐渐加重，导致她最后卧床不起。在生命的尽头，她的手和腿的肌肉都萎缩了，人也消瘦了，甚至无法吞咽和呼吸，我几乎认不出她。她与病魔顽抗了四年才离世，作为弟弟的我，对她的离世感到震惊与悲恸。

这些精神疾病的发生，无一例外，都是由于我们生活在这样一个快节奏的社会中所产生的巨大压力和焦虑。预计在未来的几年，患上各种精神疾病的人数可能会增加。

我们有责任全力支持脑库的崇高事业，对精神疾病有更深入的了解，研究出更有效的医疗方案。

为此，我希望公众在死后捐献他们的大脑器官，协助脑库在精神疾病方面的研究与治疗工作。