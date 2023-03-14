交流站：亡国灭种的隐忧

《联合早报》副总编辑王彼得在2月18日《言论》发表一篇评论《人口启示录》，详尽道明新加坡生育率超低所造成的困境。他甚至有这样的质疑——几百年后，地球上还有新加坡人吗？

我上网查了一下，新加坡在1952年的整体生育率为6.67，然而来到2022年，短短70年后竟然掉到1.05。如此断崖式的下降，实在怵目惊心。我想这种少生或不生，甚至不婚的情况很难再挽回了。我父母的那一代人，大多数都生育七八个孩子，有些家庭甚至可以凑足一支足球队，而且妇女的生育年龄延长到40多岁，母亲和女儿一同怀孕，也不为奇。

说到底，生儿育女是个人的自由和权利。新加坡高度城市化，一般人的生活压力肯定不轻，有人估计要把一个婴儿养大到完成大学，至少要花费数十万元。还有时间和精神上的投入，那是不可量化的。

网上的资料显示，新加坡的生育率在全球排倒数第四。怎么会这样呢？我认为年轻人的价值观、人生目标和生活方式等等，都和父母辈大相径庭。我听过有些年轻女士这么说：“为什么我要把一个无辜的生命带到这个如此乌烟瘴气、充满罪恶的世界？”她们似乎显得大义凛然，不过那些抱孙心切的父母，听了会不会黯然神伤，无言以对呢？

我读中学时的华文课本里有一篇杜牧的文章《阿房宫赋》，还记得最后的段落有一句名言：“灭六国者六国也，非秦也。”如果有一天，绝大多数的地球人都不想生儿育女了，那时候不用等外星人入侵，自己都早已把自己消灭了。